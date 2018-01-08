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Світ вичерпав природні ресурси на 2018 рік

Решту року людство житиме "в борг"
1 серпня світ вичерпав обсяг поновлюваних ресурсів на 2018 рік.
Світ вичерпав природні ресурси на 2018 рік Фото: overshootday.org

Про це повідомляє Всесвітній фонд дикої природи (WWF).

Решту року світ житиме, споживаючи ці ресурси "в борг".

Ідея відзначати "Всесвітній день екологічного боргу" (Earth Overshoot Day) покликана привернути увагу до проблеми надмірного споживання ресурсів. Вперше екологічний борг був зафіксований 29 грудня 1970 року, дефіцит ресурсів тоді становив лише два дні.

Нагадаємо, за 40 років ресурси Землі зменшились на третину.

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01 08 2018 22:58
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