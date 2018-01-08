CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ1 серпня світ вичерпав обсяг поновлюваних ресурсів на 2018 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світ вичерпав природні ресурси на 2018 рік
Решту року людство житиме "в борг"
Фото: overshootday.org
Про це повідомляє Всесвітній фонд дикої природи (WWF).
Решту року світ житиме, споживаючи ці ресурси "в борг".
Ідея відзначати "Всесвітній день екологічного боргу" (Earth Overshoot Day) покликана привернути увагу до проблеми надмірного споживання ресурсів. Вперше екологічний борг був зафіксований 29 грудня 1970 року, дефіцит ресурсів тоді становив лише два дні.
Нагадаємо, за 40 років ресурси Землі зменшились на третину.
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