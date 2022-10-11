CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 10 листопада, по всій території України будуть застосовані планові відключення, однак найбільші обмеження стосуватимуться Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світло 10 листопада відключатимуть планово повідомили в Укренерго
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Укренерго в Telegram.
"10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що режим планових відключень буде діяти:
з 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях;
з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.
За даними Укренерго, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.
Водночас в компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Громадян просять не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося графіки відключення світла можуть стати комфортнішими наступного тижня.
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10 11 2022 09:29 МЕДІА
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