Світло до Авдіївки постачатимуть по новій електролінії Електрику до Авдіївки подаватимуть по новій ЛЕП з 9 травня

Електропостачання Авдіївки Донецької області, що знаходиться неподалік від лінії розмежування на Донбасі, здійснюватиметься по новій лінії.

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Електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня, - йдеться у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. За даними МінТОТ, електропостачання планується здійснювати по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок. "Енергетики працюють над відновленням електропостачання на ДФС", - зазначили у відомстві. Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС — МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 мая 2017 г. Нагадаємо, 2 травня було знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію Нагадаємо, 2 травня було

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