Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Світло до Авдіївки постачатимуть по новій електролінії

Електрику до Авдіївки подаватимуть по новій ЛЕП з 9 травня
Електропостачання Авдіївки Донецької області, що знаходиться неподалік від лінії розмежування на Донбасі, здійснюватиметься по новій лінії.
Світло до Авдіївки постачатимуть по новій електролінії Фото: з вільних джерел

Електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня, - йдеться у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За даними МінТОТ, електропостачання планується здійснювати по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок. 

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання на ДФС", - зазначили у відомстві. 

 

 

Нагадаємо, 2 травня було знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2017 15:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.