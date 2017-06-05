CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕлектропостачання Авдіївки Донецької області, що знаходиться неподалік від лінії розмежування на Донбасі, здійснюватиметься по новій лінії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світло до Авдіївки постачатимуть по новій електролінії
Електрику до Авдіївки подаватимуть по новій ЛЕП з 9 травня
Фото: з вільних джерел
Електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня, - йдеться у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
За даними МінТОТ, електропостачання планується здійснювати по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок.
"Енергетики працюють над відновленням електропостачання на ДФС", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 2 травня було знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.
Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС— МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 мая 2017 г.
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