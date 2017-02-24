Світоліна знову перемогла Кербер та вийшла до фіналу турніру в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світолі вийшла до фінал престижного жіночого тенісного турніру в Дубаї

У півфіналі турніру українська тенісистка втретє поспіль та вп'яте за кар'єру перемогла екс-першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.

У першому сеті Світоліна перемогла з рахунок - 6:3. Друга партія була рівною, тому переможець визначився на тайбрейку, де україна святкувала звитягу - 7:6. Всього матч тривав майже дві години.

У фіналі українська спортсменка змагатиметься зі ще однією екс-першою ракеткою світу - Каролін Возняцкі, яка у півфіналі обіграла Анастасію Севастову.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Еліна Світоліна без проблем обіграла американку Лорін Девіс.