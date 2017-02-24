НОВИНИПерша ракетка України Еліна Світолі вийшла до фінал престижного жіночого тенісного турніру в ДубаїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна знову перемогла Кербер та вийшла до фіналу турніру в Дубаї
У фіналі українці протистоятиме екс-перша ракетка світу Каролін Возняцкі
Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
У півфіналі турніру українська тенісистка втретє поспіль та вп'яте за кар'єру перемогла екс-першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.
У першому сеті Світоліна перемогла з рахунок - 6:3. Друга партія була рівною, тому переможець визначився на тайбрейку, де україна святкувала звитягу - 7:6. Всього матч тривав майже дві години.
У фіналі українська спортсменка змагатиметься зі ще однією екс-першою ракеткою світу - Каролін Возняцкі, яка у півфіналі обіграла Анастасію Севастову.
Нагадаємо, що в чвертьфіналі Еліна Світоліна без проблем обіграла американку Лорін Девіс.
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