СПОРТ НОВИНИП'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна заявила, що може пропустити найпрестижніший тенісний турнір Вімблдон через травму ноги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна може пропустити Вімблдон через травму ноги
Українка вважає, що їй з командою потрібно мислити довгостроков
Еліна Світоліна. Фото: reuters.com
"На даний момент я не впевнена, що зможу зіграти на Вїмблдоні", - розповіла тенісистка виданню Oktennis.
Світоліна додала, що відчуває біль, коли стає на ногу і не може нормально рухатися, в українки проблеми з ахіллом.
Українка вважає, що їй з командою потрібно мислити довгостроково. Головна мета Світоліной - потрапити на підсумковий турнір в Сінгапурі в кінці року.
Раніше Еліна Світоліна поступилася італійці Камілі Джорджи в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі.
Нагадаємо, Світоліна є п'ятою ракеткою світу, згідно з рейтингом WTA. Такого результату українка досягла після виходу в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.
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22 06 2017 23:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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