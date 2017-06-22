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Світоліна може пропустити Вімблдон через травму ноги

Українка вважає, що їй з командою потрібно мислити довгостроков
П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна заявила, що може пропустити найпрестижніший тенісний турнір Вімблдон через травму ноги.
Світоліна може пропустити Вімблдон через травму ноги Еліна Світоліна. Фото: reuters.com

"На даний момент я не впевнена, що зможу зіграти на Вїмблдоні", - розповіла тенісистка виданню Oktennis.

Світоліна додала, що відчуває біль, коли стає на ногу і не може нормально рухатися, в українки проблеми з ахіллом.

Українка вважає, що їй з командою потрібно мислити довгостроково. Головна мета Світоліной - потрапити на підсумковий турнір в Сінгапурі в кінці року.

Раніше Еліна Світоліна поступилася італійці Камілі Джорджи в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі.

Нагадаємо, Світоліна є п'ятою ракеткою світу, згідно з рейтингом WTA. Такого результату українка досягла після виходу в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.

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22 06 2017 23:45
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