Світоліна може пропустити Вімблдон через травму ноги

Українка вважає, що їй з командою потрібно мислити довгостроков

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна заявила, що може пропустити найпрестижніший тенісний турнір Вімблдон через травму ноги.

"На даний момент я не впевнена, що зможу зіграти на Вїмблдоні", - розповіла тенісистка виданню Oktennis.

Світоліна додала, що відчуває біль, коли стає на ногу і не може нормально рухатися, в українки проблеми з ахіллом.

Українка вважає, що їй з командою потрібно мислити довгостроково. Головна мета Світоліной - потрапити на підсумковий турнір в Сінгапурі в кінці року.

Раніше Еліна Світоліна поступилася італійці Камілі Джорджи в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі.

Нагадаємо, Світоліна є п'ятою ракеткою світу, згідно з рейтингом WTA. Такого результату українка досягла після виходу в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.