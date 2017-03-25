Світоліна не впоралася з рекордною за швидкістю подачею в жіночому тенісі, – ВІДЕО

Суперниця українки не знала, що здатна показати такий результат

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла впоратися з рекордною за швидкістю подачею в історії WTA, яку в поєдинку проти неї виконала американка Беттані Маттек-Сендс.

У матчі другого кола турніру в Майамі проти Світоліної Маттек-Сендс виконала подачу зі швидкістю 210,8 км/год, яка є рекордною в історії WTA, повідомляє "Новое Время". Аналогічний результат у 2014 році на турнірі в Стенфорді також показала німкеня Сабін Лісіцкі.

Після гри американка зазначила, що не знала, що здатна показати такий результат при введенні м'яча в гру.

"Швидкість подачі не відразу висвітилася на табло. Я обернулася подивитись, з яким результатом подала, і дуже здивувалася. Звернулася з питанням до своєї ложі, а вони ствердно замахали головами", – сказала Маттек-Сендс.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року. Українка вперше потрапила у топ-10 рейтингу WTA.