Світоліна не впоралася з рекордною за швидкістю подачею в жіночому тенісі, – ВІДЕО
У матчі другого кола турніру в Майамі проти Світоліної Маттек-Сендс виконала подачу зі швидкістю 210,8 км/год, яка є рекордною в історії WTA, повідомляє "Новое Время". Аналогічний результат у 2014 році на турнірі в Стенфорді також показала німкеня Сабін Лісіцкі.
Після гри американка зазначила, що не знала, що здатна показати такий результат при введенні м'яча в гру.
"Швидкість подачі не відразу висвітилася на табло. Я обернулася подивитись, з яким результатом подала, і дуже здивувалася. Звернулася з питанням до своєї ложі, а вони ствердно замахали головами", – сказала Маттек-Сендс.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року. Українка вперше потрапила у топ-10 рейтингу WTA.
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