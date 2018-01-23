Світоліна не змогла пробитися в півфінал Australian Open

Чвертьфінал поки є нездоланним бар'єром для Світоліной на турнірах "Великого шолома"

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна в 1/4 фіналу Australian Open несподівано в двох сетах поступилася бельгійці Еліз Мертенс.

Поєдинок закінчився з рахунком 4:6, 0:6, повідомляє Xsport. Тенісистки провели на корті 1 годину і 15 хвилин. За цей час українка виконала 3 подачі навиліт і реалізувала 1 брейк-поінт. У свою чергу її суперниця подала 2 ейси і виграла 5 геймів на прийомі.

У півфіналі Мертенс зійдеться з переможницею матчу Каролін Возняцкі - Карла Суарес Наварро.

Чвертьфінал поки є нездоланним бар'єром для Світоліной на турнірах "Великого шолома". Українка тричі грала на цій стадії і жодного разу не зуміла пробитися в наступний раунд.

Нагадаємо, що на початку січня Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).