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Світоліна не змогла пробитися в півфінал Australian Open

Чвертьфінал поки є нездоланним бар'єром для Світоліной на турнірах "Великого шолома"
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна в 1/4 фіналу Australian Open несподівано в двох сетах поступилася бельгійці Еліз Мертенс.
Світоліна не змогла пробитися в півфінал Australian Open Еліна Світоліна. Фото: EPA/UPG

Поєдинок закінчився з рахунком 4:6, 0:6, повідомляє Xsport. Тенісистки провели на корті 1 годину і 15 хвилин. За цей час українка виконала 3 подачі навиліт і реалізувала 1 брейк-поінт. У свою чергу її суперниця подала 2 ейси і виграла 5 геймів на прийомі.

У півфіналі Мертенс зійдеться з переможницею матчу Каролін Возняцкі - Карла Суарес Наварро.

Чвертьфінал поки є нездоланним бар'єром для Світоліной на турнірах "Великого шолома". Українка тричі грала на цій стадії і жодного разу не зуміла пробитися в наступний раунд.

Нагадаємо, що на початку січня Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).

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23 01 2018 08:40
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