СПОРТ НОВИНИНайкраща українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший матч у новому сезоні. Четверта ракетка світу не змогла пройти в 1/4 фіналу на турнірі в Брісбені (Австралія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Брісбені
Українка програла минулорічній фіналістці
Еліна Світоліна. Фото: EPA/UPG
В 1/8 фіналу Еліна у трьох сетах поступилася білорусці Олександрі Саснович 4:6, 6:0, 6:3.
За матч Еліна подала 11 ейсів та зробила тільки дві подвійні помилки. Суперниця українки, яка посідає 30 місце в рейтингу WTA, тільки тричі подала навиліт та допустила аж 7 подвійних помилок.
Спортсменки виграли однакову кількість геймів на чужій подачі – по чотири. Однак Світоліна не змогла взяти жодну подачу суперниці у вирішальному сеті.
Матч тривав майже дві години.
Нагадаємо. що в 2018 році Світоліна виграла турнір у Брісбені. У фіналі українка перемогла якраз Саснович.
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02 01 2019 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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