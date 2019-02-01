Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Брісбені

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший матч у новому сезоні. Четверта ракетка світу не змогла пройти в 1/4 фіналу на турнірі в Брісбені (Австралія).

В 1/8 фіналу Еліна у трьох сетах поступилася білорусці Олександрі Саснович 4:6, 6:0, 6:3.

За матч Еліна подала 11 ейсів та зробила тільки дві подвійні помилки. Суперниця українки, яка посідає 30 місце в рейтингу WTA, тільки тричі подала навиліт та допустила аж 7 подвійних помилок.

Спортсменки виграли однакову кількість геймів на чужій подачі – по чотири. Однак Світоліна не змогла взяти жодну подачу суперниці у вирішальному сеті.

Матч тривав майже дві години.

Нагадаємо. що в 2018 році Світоліна виграла турнір у Брісбені. У фіналі українка перемогла якраз Саснович.