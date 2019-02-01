Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Брісбені

Українка програла минулорічній фіналістці
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший матч у новому сезоні. Четверта ракетка світу не змогла пройти в 1/4 фіналу на турнірі в Брісбені (Австралія).
Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Брісбені Еліна Світоліна. Фото: EPA/UPG

В 1/8 фіналу Еліна у трьох сетах поступилася білорусці Олександрі Саснович 4:6, 6:0, 6:3.

За матч Еліна подала 11 ейсів та зробила тільки дві подвійні помилки. Суперниця українки, яка посідає 30 місце в рейтингу WTA, тільки тричі подала навиліт та допустила аж 7 подвійних помилок.

Спортсменки виграли однакову кількість геймів на чужій подачі – по чотири. Однак Світоліна не змогла взяти жодну подачу суперниці у вирішальному сеті.

Матч тривав майже дві години.

Нагадаємо. що в 2018 році Світоліна виграла турнір у Брісбені. У фіналі українка перемогла якраз Саснович.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2019 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.