НОВИНИПерша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру серії WTA Premier 5 у Римі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна обіграла Плішкову та вийшла у півфінал турніру серії WTA у Римі
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини
Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
Українка вперше в кар'єрі обіграла другу ракетку цього турніру - спортсменку з Чехії Кароліну Плішкову, повідомляє XSport.
Матч закінчився з рахунком: 6:2, 7:6 (9-7).
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини. За цей час Світоліна зробила 4 ейси, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-поінтів з 7.
Чеська тенісистка також 4 рази подала навиліт, двічі помилилася при введенні м'яча в гру, а також використовувала 3 брейкових шансу з 9-ти.
Нагадаємо, Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії у фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.
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