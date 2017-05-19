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Світоліна обіграла Плішкову та вийшла у півфінал турніру серії WTA у Римі

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру серії WTA Premier 5 у Римі.
Світоліна обіграла Плішкову та вийшла у півфінал турніру серії WTA у Римі Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Українка вперше в кар'єрі обіграла другу ракетку цього турніру - спортсменку з Чехії Кароліну Плішкову, повідомляє XSport.

Матч закінчився з рахунком: 6:2, 7:6 (9-7).

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини. За цей час Світоліна зробила 4 ейси, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-поінтів з 7.

Чеська тенісистка також 4 рази подала навиліт, двічі помилилася при введенні м'яча в гру, а також використовувала 3 брейкових шансу з 9-ти.

Нагадаємо, Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії у фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.

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19 05 2017 21:34
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