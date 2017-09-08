СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до третього кола турніру WTA в Торонто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна обіграла росіянку і вийшла у третє коло турніру WTA
Українка легко перемогла суперницю
Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua
Суперницею українки була росіянка Дар'я Касаткова. Світоліної знадобилося два сети, щоб впоратися з опоненткою. Підсумковий рахунок зустрічі 7:6 (4), 6:4.
У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Вінус Вільямс – Катерина Синякова.
Нагадаємо, в оновленій версії світового рейтингу жіночого Тура (WTA) українська тенісистка Еліна Світоліна стане п'ятою ракеткою світу.
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09 08 2017 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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