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Світоліна обіграла росіянку і вийшла у третє коло турніру WTA

Українка легко перемогла суперницю
Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до третього кола турніру WTA в Торонто.
Світоліна обіграла росіянку і вийшла у третє коло турніру WTA Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua

Суперницею українки була росіянка Дар'я Касаткова. Світоліної знадобилося два сети, щоб впоратися з опоненткою. Підсумковий рахунок зустрічі 7:6 (4), 6:4.

У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Вінус Вільямс – Катерина Синякова.

Нагадаємо, в оновленій версії світового рейтингу жіночого Тура (WTA) українська тенісистка Еліна Світоліна стане п'ятою ракеткою світу.

 
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09 08 2017 10:32
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