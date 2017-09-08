Світоліна обіграла росіянку і вийшла у третє коло турніру WTA Українка легко перемогла суперницю

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до третього кола турніру WTA в Торонто.

Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua

Суперницею українки була росіянка Дар'я Касаткова. Світоліної знадобилося два сети, щоб впоратися з опоненткою. Підсумковий рахунок зустрічі 7:6 (4), 6:4. У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Вінус Вільямс – Катерина Синякова. Нагадаємо, в оновленій версії світового рейтингу жіночого Тура (WTA) українська тенісистка Еліна Світоліна стане п'ятою ракеткою світу.

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