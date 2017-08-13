Світоліна перемогла Халеп та вп'яте в сезоні вийшла у фінал
Матч тривав менше години, а саме 56 хвилин. За цей час українка зробила 2 ейси при 3-х подвійних помилках і 6-ти реалізованих брейк-поінтах. У свою чергу, румунка жодного разу не подала навиліт, зробивши три "подвійних" і взявши один гейм на подачі суперниці, інформує Xsport.
Таким чином, Світоліна вийшла у свій п'ятий фінал сезону, де зіграє проти Каролін Возняцкі, з якою українка вже зустрічалася у вирішальному матчі турніру в Дубаї (6:4, 6:2). Примітно, що чотири свої попередні фіналу в сезоні Світоліна незмінно вигравала.
Відзначимо, що перемога над Халеп стала для Світоліної третьою поспіль над суперницями з топ-10. До цього українка розібралася з Вінус Вільямс і в трьох сетах переграла чемпіонку Wimbledon Гарбіне Мугурусу. При цьому, перемога над Халеп - своєрідний реванш за прикру поразку в 1/4 фіналу Roland Garros, коли Світоліна вела 6:3, 5:1, але так і не змогла виграти зустріч.
Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна в 1/16 фіналу обіграла росіянку Дар'ю Касаткову.
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