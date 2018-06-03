СПОРТ НОВИНИЧетверта ракетка світу Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру в Нью-Йорку - Tie Break Tens.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна перемогла на виставковому турнірі в Нью-Йорку
Українка обіграла Венус Вільям, Коко Вандевей та Чжан Шуай
Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial
У стартовому матчі на легендарній арені Медісон-сквер-гарден українка обіграла Венус Вільямс з рахунком 10:3, інформує Xsport.
У півфіналі Еліна не мала проблем з Коко Вандевей - 10:0, а у вирішальному поєдинку віддала лише три очки Чжан Шуай - 10:3.
За перемогу на турнірі українська тенісистка отримала 250 тисяч доларів.
Відзначимо, що Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки лютого за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Нагадаємо, що в лютому Світоліна стала переможницею турніру серії WTA Premier в Дубаї, в фіналі обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну.
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