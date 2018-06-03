Світоліна перемогла на виставковому турнірі в Нью-Йорку

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру в Нью-Йорку - Tie Break Tens.

У стартовому матчі на легендарній арені Медісон-сквер-гарден українка обіграла Венус Вільямс з рахунком 10:3, інформує Xsport.

У півфіналі Еліна не мала проблем з Коко Вандевей - 10:0, а у вирішальному поєдинку віддала лише три очки Чжан Шуай - 10:3.

За перемогу на турнірі українська тенісистка отримала 250 тисяч доларів.

Відзначимо, що Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки лютого за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Нагадаємо, що в лютому Світоліна стала переможницею турніру серії WTA Premier в Дубаї, в фіналі обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну.