Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Світоліна перемогла на виставковому турнірі в Нью-Йорку

Українка обіграла Венус Вільям, Коко Вандевей та Чжан Шуай
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру в Нью-Йорку - Tie Break Tens.
Світоліна перемогла на виставковому турнірі в Нью-Йорку Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

У стартовому матчі на легендарній арені Медісон-сквер-гарден українка обіграла Венус Вільямс з рахунком 10:3, інформує Xsport.

У півфіналі Еліна не мала проблем з Коко Вандевей - 10:0, а у вирішальному поєдинку віддала лише три очки Чжан Шуай - 10:3.

За перемогу на турнірі українська тенісистка отримала 250 тисяч доларів.

Відзначимо, що Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки лютого за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Нагадаємо, що в лютому Світоліна стала переможницею турніру серії WTA Premier в Дубаї, в фіналі обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2018 09:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.