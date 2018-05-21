Світоліна піднялася на четверте місце в чемпіонській гонці WTA

Щоосені в чемпіонській гонці WTA визначається найкраща вісімка тенісисток, які потім виступають на підсумковому турнірі року

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на четверте місце в чемпіонській гонці Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Згідно з офіційним сайтом WTA, перша ракетка України та четверта - світу зробила ривок на дві позиції в цьому рейтингу, набравши 2820 очок.

На стільки ж рядків піднялася румунка Сімона Халеп, завдяки чому очолила чемпіонську гонку з 3285 балами. По одному місцю втратили датчанка Каролін Возняцкі (3130) і чешка Петра Квітова (2902), які тепер займають другу та третю сходинки відповідно.

У світовому рейтингу Світоліна зберегла за собою четверту позицію. Вище українки - Халеп, Возняцкі, а також іспанка Гарбінє Мугуруса.

Щоосені в чемпіонській гонці WTA визначається найкраща вісімка тенісисток, які потім виступають на підсумковому турнірі року.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп - у фіналі турніру WTA у Римі.