Світоліна піднялася на четверте місце в чемпіонській гонці WTA
Згідно з офіційним сайтом WTA, перша ракетка України та четверта - світу зробила ривок на дві позиції в цьому рейтингу, набравши 2820 очок.
На стільки ж рядків піднялася румунка Сімона Халеп, завдяки чому очолила чемпіонську гонку з 3285 балами. По одному місцю втратили датчанка Каролін Возняцкі (3130) і чешка Петра Квітова (2902), які тепер займають другу та третю сходинки відповідно.
У світовому рейтингу Світоліна зберегла за собою четверту позицію. Вище українки - Халеп, Возняцкі, а також іспанка Гарбінє Мугуруса.
Щоосені в чемпіонській гонці WTA визначається найкраща вісімка тенісисток, які потім виступають на підсумковому турнірі року.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп - у фіналі турніру WTA у Римі.
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