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Світоліна подолала перше коло US Open

У наступному раунді суперницею Світоліній стане росіянка Євгенія Родіна
Перша ракетка України Еліна Світоліна в першому колі US Open обіграла 42-гу ракетку світу Катерину Синякову - 6:0, 6:7, 6:3.
Світоліна подолала перше коло US Open Еліна Світоліна. Фото: EPA/UPG

Вчора зустріч перервали на тай-брейку у другому сеті через дощ, Світоліна перемагала з рахунком 2:1, повідомляє Tribuna.com.

Сьогодні Еліна програла тай-брейк і поступилася 21-річній чешці 0:2 в третьому сеті, але зуміла зібратися і довести матч до перемоги.

У наступному раунді суперницею Світоліній стане росіянка Євгенія Родіна (89-та ракетка світу), яка перемогла Ежені Бушар.

Раніше в друге коло US Open пробилася ще одна українка – Катерина Козлова, що обіграла румунку Ірину Бегу (6:2, 7:6).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала переможницею представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 Rogers Cup у Торонто (Канада) із призовим фондом $2,43 мільйони.

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30 08 2017 20:59
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