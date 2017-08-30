Світоліна подолала перше коло US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна в першому колі US Open обіграла 42-гу ракетку світу Катерину Синякову - 6:0, 6:7, 6:3.

Вчора зустріч перервали на тай-брейку у другому сеті через дощ, Світоліна перемагала з рахунком 2:1, повідомляє Tribuna.com.

Сьогодні Еліна програла тай-брейк і поступилася 21-річній чешці 0:2 в третьому сеті, але зуміла зібратися і довести матч до перемоги.

У наступному раунді суперницею Світоліній стане росіянка Євгенія Родіна (89-та ракетка світу), яка перемогла Ежені Бушар.

Раніше в друге коло US Open пробилася ще одна українка – Катерина Козлова, що обіграла румунку Ірину Бегу (6:2, 7:6).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала переможницею представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 Rogers Cup у Торонто (Канада) із призовим фондом $2,43 мільйони.