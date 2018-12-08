Світоліна покине ТОП-5 рейтингу кращих тенісисток світу Востаннє Світоліна не була у ТОП-6 рейтингу WTA понад рік тому, тоді вона була на 11-й сходинці

Перша ракетка України Еліна Світоліна вилетіла у півфіналі турніру Rogers Cup категорії Premier 5 у Монреалі (Канада). Через програш українка покине ТОП-5 кращих тенісисток світу в рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації).

Еліна Світоліна. Фото: EPA/UPG

У півфіналі Світоліна, яка була чинною чемпіонкою турніру Rogers Cup, програла третій ракетці світу, американці Слоан Стівенс, повідомляє XSport. Світоліна втратила 550 очок в рейтингу та вже з наступного тижня опуститься на 7-му сходинку WTA. Зараз українка — п’ята. Її випередили Сімона Халеп, Каролін Возняцкі, Слоун Стівенс та Анжелік Кербер. Нагадаємо, п’ята ракетка світу, українка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру Rogers Cup категорії Premier 5 у Монреалі (Канада). Для Світоліної це четвертий вихід у півфінал турніру в 2018 році — раніше вона виходила у півфінали у Брісбені, Дубаї та Римі.

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