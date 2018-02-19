Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Світоліна поступилась місцем у рейтингу топ-3 найкращих тенісисток світу

Спортсменка віддала третю сходинку іспанці Гарбіньє Мугурусі
Українка Еліна Світоліна залишила топ-3 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Світоліна поступилась місцем у рейтингу топ-3 найкращих тенісисток світу Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Спортсменка віддала третю сходинку іспанці Гарбіньє Мугурусі. На другому місці в рейтингу румунка Сімона Халеп, а на третьому – Каролін Возняцкі з Данії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

15 лютого Світоліна програла Петрі Квітовій з Чехії в третьому колі турніру Qatar Total Open категорії WTA Premier 5.

Нагадаємо, Світоліна піднялася з четвертої на третю сходинку в оновленому 29 січня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

На початку січня Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2018 13:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.