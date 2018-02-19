СПОРТ НОВИНИУкраїнка Еліна Світоліна залишила топ-3 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна поступилась місцем у рейтингу топ-3 найкращих тенісисток світу
Спортсменка віддала третю сходинку іспанці Гарбіньє Мугурусі
Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.
Спортсменка віддала третю сходинку іспанці Гарбіньє Мугурусі. На другому місці в рейтингу румунка Сімона Халеп, а на третьому – Каролін Возняцкі з Данії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
15 лютого Світоліна програла Петрі Квітовій з Чехії в третьому колі турніру Qatar Total Open категорії WTA Premier 5.
Нагадаємо, Світоліна піднялася з четвертої на третю сходинку в оновленому 29 січня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
На початку січня Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).
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19 02 2018 13:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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