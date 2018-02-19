Світоліна поступилась місцем у рейтингу топ-3 найкращих тенісисток світу

Українка Еліна Світоліна залишила топ-3 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Спортсменка віддала третю сходинку іспанці Гарбіньє Мугурусі. На другому місці в рейтингу румунка Сімона Халеп, а на третьому – Каролін Возняцкі з Данії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

15 лютого Світоліна програла Петрі Квітовій з Чехії в третьому колі турніру Qatar Total Open категорії WTA Premier 5.

Нагадаємо, Світоліна піднялася з четвертої на третю сходинку в оновленому 29 січня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

На початку січня Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).