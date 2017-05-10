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Світоліна пробилася до чвертьфіналу на турнірі в Пекіні

У наступному турі Світоліна зіграє з француженкою Каролін Гарсія
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier в Пекіні, обігравши в двох партіях 20-й номер WTA Олену Весніну з Росії - 6:2, 7:5.
Світоліна пробилася до чвертьфіналу на турнірі в Пекіні Еліна Світоліна. Фото: EPA/UPG

Матч тривав 1 годину 49 хвилин. У першому сеті українка здобула впевнену перемогу над суперницею, взявши 5 геймів поспіль. У другій же партії українці довелося непросто - програючи 3:5, Еліна виграла 4 гейми поспіль і завершила поєдинок на свою користь, інформує Xsport.

За час, проведений на корті, Світоліна один раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-поінтів з 16-ти. Весніна ж оформила 1 ейс, тричі помилилася при введенні м'яча в гру і виграла 2 брейка з 9-ти.

Для тенісисток ця зустріч стала п'ятою на міжнародній арені. Рахунок очних поєдинків був 2:2, тепер же Світоліна вийшла вперед за кількістю перемог, при цьому за українкою залишилися всі три останні матчі. У нинішньому сезоні перемога над Весніній стала 51-ю для української тенісистки.

У наступному турі Світоліна зіграє з француженкою Каролін Гарсія, яка в третьому колі вибила з боротьби свою співвітчизницю Алізе Корне.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на третє місце рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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05 10 2017 13:57
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