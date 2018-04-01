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Світоліна пробилася до півфіналу на турнірі в Брісбені

У наступному турі українська тенісистка зіграє з переможницею матчу Кая Канепі - Кароліна Плішкова
Перша ракетка світу Еліна Світоліна достроково вийшла в півфінал турніру серії WTA Premier в австралійському Брісбені завдяки відмові Йоханни Конти.
Світоліна пробилася до півфіналу на турнірі в Брісбені Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Матч закінчився з рахунком 1:6, 7:6, 3:2 на користь українки, повідомляє Xsport.

Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин. За цей час Світоліна виконала 4 подачі навиліт, ні разу не помилилася при введенні м'яча в гру і не змогла реалізувати жодного брейк-поінту. Конта ж зробила 9 ейсів, допустила 4 подвійні помилки і виграла 3 гейми на подачі суперниці.

У наступному турі українська тенісистка зіграє з переможницею матчу Кая Канепі (Естонія) - Кароліна Плішкова (Чехія).

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Відзначимо, що саме Канепі вибила з боротьби іншу українку Лесю Цуренко.

Нагадаємо, що найкраща тенісистка України і четверта "ракетка" світу Еліна Світоліна була номінована на звання "Тенісистка року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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04 01 2018 09:19
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