Світоліна пробилася до півфіналу на турнірі в Брісбені
Матч закінчився з рахунком 1:6, 7:6, 3:2 на користь українки, повідомляє Xsport.
Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин. За цей час Світоліна виконала 4 подачі навиліт, ні разу не помилилася при введенні м'яча в гру і не змогла реалізувати жодного брейк-поінту. Конта ж зробила 9 ейсів, допустила 4 подвійні помилки і виграла 3 гейми на подачі суперниці.
У наступному турі українська тенісистка зіграє з переможницею матчу Кая Канепі (Естонія) - Кароліна Плішкова (Чехія).
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Відзначимо, що саме Канепі вибила з боротьби іншу українку Лесю Цуренко.
Нагадаємо, що найкраща тенісистка України і четверта "ракетка" світу Еліна Світоліна була номінована на звання "Тенісистка року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).
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