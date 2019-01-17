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Світоліна пробилася до третього кола Australian Open

Для Світоліної вихід до третього кола на Australian Open став третім поспіль
Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до третього кола першого в сезоні турніру "Великого шолома" Відкритого чемпіонату Австралії Australian Open, що проходить в Мельбурні.
Світоліна пробилася до третього кола Australian Open Фото: twitter.com

У другому колі змагань Світоліна перемогла словачку Вікторію Кужмову, яка в попередньому раунді обіграла іншу українку Катерину Козлову.

Для перемоги Еліні знадобилося два сети: 6-4, 6-1.

У першій партії Світоліна довгий час впевнено брала свою подачу і створювала проблеми словачці на чужих. Кужмова мала шанс брейканути, але не скористалася трьома спробами у дев'ятому геймі, після чого Еліна реалізувала сетбол на подачі словачки.

У другому сеті суперниця практично не чинила опір, давши Світоліній спокійно оформити два брейки.

Для Світоліної вихід до третього кола на Australian Open став третім поспіль.

У наступному раунді змагань Еліна зустрінеться з переможницею пари Чжан Шуань (Китай) – Крістіна Плішкова (Чехія).

У 2018 році Світоліна дійшла до чвертьфіналу на Australian Open.

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17 01 2019 09:34
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