Світоліна пробилася до третього кола Australian Open
У другому колі змагань Світоліна перемогла словачку Вікторію Кужмову, яка в попередньому раунді обіграла іншу українку Катерину Козлову.
Для перемоги Еліні знадобилося два сети: 6-4, 6-1.
У першій партії Світоліна довгий час впевнено брала свою подачу і створювала проблеми словачці на чужих. Кужмова мала шанс брейканути, але не скористалася трьома спробами у дев'ятому геймі, після чого Еліна реалізувала сетбол на подачі словачки.
У другому сеті суперниця практично не чинила опір, давши Світоліній спокійно оформити два брейки.
Для Світоліної вихід до третього кола на Australian Open став третім поспіль.
У наступному раунді змагань Еліна зустрінеться з переможницею пари Чжан Шуань (Китай) – Крістіна Плішкова (Чехія).
У 2018 році Світоліна дійшла до чвертьфіналу на Australian Open.
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