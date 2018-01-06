З українок на Roland Garros продовжує виступи лише Леся Цуренко

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна програла в третьому колі Roland Garros 30-річній тенісистці з Румунії Міхаель Бузарнеску.

Матч завершився з рахунком 3:6, 5:7 на користь румунки, пише Xsport.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 39 хвилин. За цей час Світоліна виконала 2 подачі навиліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 2 брейк-поінти. Її суперниця, яка займає 33-тє місце в світовому рейтингу, зробила 4 ейси, 3 рази помилилася при введенні м'яча в гру, а також виграла 5 геймів на прийомі.

Світоліна не зуміла захистити здобуті в минулому сезоні очки. Нагадаємо, роком раніше українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Сімоні Халеп.

Таким чином, з українок на Roland Garros продовжує виступи лише Леся Цуренко, яка напередодні обіграла Коко Вандевеге.