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Світоліна програла в третьому колі Roland Garros

З українок на Roland Garros продовжує виступи лише Леся Цуренко
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна програла в третьому колі Roland Garros 30-річній тенісистці з Румунії Міхаель Бузарнеску.
Світоліна програла в третьому колі Roland Garros Еліна Світоліна. Фото: EPA/UPG

Матч завершився з рахунком 3:6, 5:7 на користь румунки, пише Xsport.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 39 хвилин. За цей час Світоліна виконала 2 подачі навиліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 2 брейк-поінти. Її суперниця, яка займає 33-тє місце в світовому рейтингу, зробила 4 ейси, 3 рази помилилася при введенні м'яча в гру, а також виграла 5 геймів на прийомі.

Світоліна не зуміла захистити здобуті в минулому сезоні очки. Нагадаємо, роком раніше українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Сімоні Халеп.

Таким чином, з українок на Roland Garros продовжує виступи лише Леся Цуренко, яка напередодні обіграла Коко Вандевеге.

Нагадаємо, що українська тенісистка Катерина Козлова стала авторкою гучної сенсації на тенісному турнірі на ґрунті – відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі 24-річна Козлова перемогла чемпіонку 2017 року, 20-річну Олену Остапенко з Латвії – 7:5, 6:3.

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01 06 2018 19:35
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