Світоліна стала претенденткою на звання кращої тенісистки місяця

Еліна Світоліна в лютому захистила титул на турнірі в Дубаї

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна претендує на звання кращої тенісистки лютого по версії Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Як повідомляє офіційний сайт організації, суперниками Світоліной в голосуванні будуть чешка Петра Квітова та іспанка Гарбіньє Мугуруса. Взяти участь в голосуванні може будь-хто.

Нагадаємо, в лютому Світоліна стала переможницею турніру серії WTA Premier в Дубаї, в фіналі обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу.

Після цього вона піднялася на четверте місце чемпіонської гонки Жіночої тенісної асоціації.

В оновленому варіанті рейтингу WTA Світоліна залишається на четвертому місці.