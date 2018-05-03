СПОРТ НОВИНИЧетверта ракетка світу українка Еліна Світоліна претендує на звання кращої тенісистки лютого по версії Жіночої тенісної асоціації (WTA).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна стала претенденткою на звання кращої тенісистки місяця
Еліна Світоліна в лютому захистила титул на турнірі в Дубаї
Фото: tennis365.com
Як повідомляє офіційний сайт організації, суперниками Світоліной в голосуванні будуть чешка Петра Квітова та іспанка Гарбіньє Мугуруса. Взяти участь в голосуванні може будь-хто.
Нагадаємо, в лютому Світоліна стала переможницею турніру серії WTA Premier в Дубаї, в фіналі обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу.
Після цього вона піднялася на четверте місце чемпіонської гонки Жіночої тенісної асоціації.
В оновленому варіанті рейтингу WTA Світоліна залишається на четвертому місці.
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05 03 2018 22:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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