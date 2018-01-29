Світоліна стала третьою "ракеткою" світу

До першої сотні рейтингу WTA входять ще три українські тенісистки

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з четвертої на третю сходинку в оновленому 29 січня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліна вдруге у кар'єрі увійшла до першої трійки світової класифікації, змістивши на четверту позицію іспанку Гарбіньє Мугурусу, - повідомляється на сайті організації.

На першу позицію в списку вийшла Каролін Возняцкі, яка виграла в Мельбурні перший у сезоні турнір серії Великого шлема - Відкритий чемпіонат Австралії. Датчанка потіснила на друге місце румунку Сімону Халеп, яку обіграла у фіналі Australian Open.

До першої сотні рейтингу WTA входять ще три українські тенісистки - Леся Цуренко посідає 40-е місце (+3), Катерина Бондаренко - 80-е (+14), Катерина Козлова - 85-е (+1).

Нагадаємо, що на початку січня Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).



