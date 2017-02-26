Українка вперше потрапила у топ-10 рейтингу WTA
Це шостий і наразі найпрестижніший титул у її кар'єрі.
Завдяки цій перемозі Світоліна потрапляє до першої десятки рейтингу Жіночої тенісної асоціації, повідомляє Twitter WTA.
Вона стане першою українкою у топ-10 за всю історію асоціації, сказано в повідомленні.
Українка Світоліна обіграла першу ракетку світу на турнірі в Австралії
"Я все життя мріяла бути в першій десятці, і це неймовірне почуття - увійти туди, перемігши на турнірі", - сказала пані Світоліна після турніру, передає Reuters.
22-річна українка завадила Возняцкі стати третьою тенісисткою у світі, яка змогла завоювати більш ніж один титул у Дубаї.
Рахунок їхньої гри склав 6-4, 6-2.
Зазначимо, у півфіналі турніру українська тенісистка втретє поспіль та вп'яте за кар'єру перемогла екс-першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.
У чвертьфіналі Еліна Світоліна без проблем обіграла американку Лорін Девіс.
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