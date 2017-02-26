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Українка вперше потрапила у топ-10 рейтингу WTA

Світоліна обіграла першу ракетку світу на турнірі в Австралії
Українська тенісистка Еліна Світоліна в суботу перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Возняцкі на турнірі Dubai Open.
Українка вперше потрапила у топ-10 рейтингу WTA Фото:GETTY IMAGES

Це шостий і наразі найпрестижніший титул у її кар'єрі.

Завдяки цій перемозі Світоліна потрапляє до першої десятки рейтингу Жіночої тенісної асоціації, повідомляє Twitter WTA.

Вона стане першою українкою у топ-10 за всю історію асоціації, сказано в повідомленні.

Українка Світоліна обіграла першу ракетку світу на турнірі в Австралії

"Я все життя мріяла бути в першій десятці, і це неймовірне почуття - увійти туди, перемігши на турнірі", - сказала пані Світоліна після турніру, передає Reuters.

22-річна українка завадила Возняцкі стати третьою тенісисткою у світі, яка змогла завоювати більш ніж один титул у Дубаї.

Рахунок їхньої гри склав 6-4, 6-2.

Зазначимо, у півфіналі турніру українська тенісистка втретє поспіль та вп'яте за кар'єру перемогла екс-першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна без проблем обіграла американку Лорін Девіс.

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26 02 2017 12:47
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