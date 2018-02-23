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Світоліна вдруге поспіль зіграє у фіналі Dubai Tennis Championships

Суперницею нашої тенісистки в титульному матчі стала росіянка Дар'я Касаткіна
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вдруге поспіль вийшла у фінал престижного турінру Dubai Duty Free Tennis Championships.
Світоліна вдруге поспіль зіграє у фіналі Dubai Tennis Championships Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

У півфіналі українка у двох сетах зламала опір німкені Анжелік Кербер. Еліна перемогла з рахунком 6-3, 6-3.

Перші п'ять геймів у цьому матчі дівчата обмінювалися брейками. Тільки при рахунку 3-2 Світоліній вдалося утримати подачу, після чого до кінця сету Кербер зуміла взяти лише один гейм.

Німкеня реалізувала шостий шанс на брейку у другій партії (2-1), але потім відразу ж втратила свій гейм. Еліна виграла чотири гейми з наступних п'яти і знову завоювала путівку у фінальний поєдинок.

Суперницею нашої тенісистки в титульному матчі стала росіянка Дар'я Касаткіна. Раніше Світоліна і Касаткіна провели два очних поєдинки і обидва залишилися в активі українки.

Нагадаємо, що минулоріч Світоліна виграла турнір Dubai Tennis Championships. Тоді у півфіналі Еліна також перемогла Анжелік Кербер, а в поєдинку за титул обіграла Каролін Возняцькі.

 

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23 02 2018 20:18
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