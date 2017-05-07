СПОРТ НОВИНИП'ята ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону
Українка віддала Франчесці Скьявоне лише три гейми
Еліна Світоліна
Фісля непростої перемоги над Ешлі Барті в першому раунді українка розгромила італійку Франческу Скьявоне - 6: 3, 6: 0, інформує Хsport.
За 52 хвилини гра українка три рази подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала п'ять брейк-поінтів з дев'яти. Скьявоне допустила п'ять подвійних помилок, зробивши один брейк-поінт і два ейси.
В наступному колі українка зіграє з переможницею пари Сабіна Віттхефт - Аріна Соболенко.
Нагадаємо, що сьогодні Wimbledon покинув Сергій Стаховський, поступившись Кею Нішикорі.
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05 07 2017 21:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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