Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону Українка віддала Франчесці Скьявоне лише три гейми

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону.

Еліна Світоліна

Фісля непростої перемоги над Ешлі Барті в першому раунді українка розгромила італійку Франческу Скьявоне - 6: 3, 6: 0, інформує Хsport. За 52 хвилини гра українка три рази подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала п'ять брейк-поінтів з дев'яти. Скьявоне допустила п'ять подвійних помилок, зробивши один брейк-поінт і два ейси. В наступному колі українка зіграє з переможницею пари Сабіна Віттхефт - Аріна Соболенко. Нагадаємо, що сьогодні Wimbledon покинув Сергій Стаховський, поступившись Кею Нішикорі.

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