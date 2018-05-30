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Світоліна впевнено пробилася у третє коло Roland Garros

Наступна суперниця Еліни - румунка Міхаела Бузарнеску
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна впевнено пробилася до третього кола грунтового турніру "Великого Шолома" Roland Garros.
Світоліна впевнено пробилася у третє коло Roland Garros Фото: epa.eu

У другому раунді Еліна здолала словачку Вікторію Кужмову, яка займає 87-е місце в світовому рейтингу. Світоліна перемогла з рахунком 6:3, 6:4.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини. За цей час Світоліна зробила 3 ​​ейси, 5 брейків і допустила 2 подвійні помилки. На рахунку Кужмової 3 подачі навиліт, 2 з 3 реалізованих брейк-поінтів і 8 подвійних помилок.

У третьому колі Roland Garros Світоліна зіграє проти 31 сіяної на цьому турнірі румунки Міхаели Бузарнеску, яка в своєму матчі другого раунду легко обіграла представницю Швеції Ребекку Петерсон - 6:1, 6:2.

Нагадаємо, що українська тенісистка Катерина Козлова стала авторкою гучної сенсації на тенісному турнірі на ґрунті – відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі 24-річна Козлова перемогла чемпіонку 2017 року, 20-річну Олену Остапенко з Латвії – 7:5, 6:3.

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30 05 2018 14:15
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