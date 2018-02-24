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Світоліна виграла турнір у Дубаї, – ВІДЕО

У фіналі перша ракетка України обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну
Українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA в Дубаї.
Світоліна виграла турнір у Дубаї, – ВІДЕО Фото: tennis365.com

У фіналі турніру в Дубаї (ОАЕ) із призовим фондом 2,6 млн доларів перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла 24-у ракетку світу росіянку Дар'ю Касаткіну 6:4, 6:0.

Це другий титул українки в цьому сезоні і одинадцятий за кар'єру.

Світоліна збереже четверте місце в рейтингу WTA і підніметься на четверте місце в чемпіонській гонці.

У 2017 році Еліна Світоліна також виграла турнір в Дубаї.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Еліна перемогла Наомі Осаку з Японії, а в півфіналі українка у двох сетах зламала опір німкені Анжелік Кербер.

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24 02 2018 20:00
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