СПОРТ НОВИНИУкраїнка Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA в Дубаї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна виграла турнір у Дубаї, – ВІДЕО
У фіналі перша ракетка України обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну
Фото: tennis365.com
У фіналі турніру в Дубаї (ОАЕ) із призовим фондом 2,6 млн доларів перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла 24-у ракетку світу росіянку Дар'ю Касаткіну 6:4, 6:0.
Це другий титул українки в цьому сезоні і одинадцятий за кар'єру.
Світоліна збереже четверте місце в рейтингу WTA і підніметься на четверте місце в чемпіонській гонці.
У 2017 році Еліна Світоліна також виграла турнір в Дубаї.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Еліна перемогла Наомі Осаку з Японії, а в півфіналі українка у двох сетах зламала опір німкені Анжелік Кербер.
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