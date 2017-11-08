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Світоліна вийшла в 1/4 фіналу на турнірі в Торонто, обігравши Вінус Вільямс

Титулована американка виграла тільки три гейми
Перша ракетка України і п'ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна не залишила шансів дев'ятому номеру посіву турніру в Торонто Вінус Вільямс і вийшла в 1/4 фіналу.
Світоліна вийшла в 1/4 фіналу на турнірі в Торонто, обігравши Вінус Вільямс Еліна Світоліна

Матч тривав рівно одну годину. За цей час українка 5 разів подала навиліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала шість брейк-поінтів. У свою чергу Вінус зробила чотири ейси, зробила шість подвійних і взяла один гейм на подачі Світоліной. Рахунок матчу: 6:2, 6:1.

Відзначимо, що в першому сеті Вільямс зуміла взяти перший гейм тільки після того, як рахунок став 5:0 на користь українки.

В 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться з переможницею Wimbledon-2017 Гарбінє Мугуруса, яка в минулому раунді вибила з розіграшу Ешлі Барті.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до третього кола турніру WTA в Торонто, обігравши росіянку Дар'ю Касаткову.

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11 08 2017 14:20
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