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Світоліна вийшла до другого кола на "Ролан Гаррос"

Наступною суперницею стане польська тенісистка Магда Лінетт
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виграла другий матч на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос).
Світоліна вийшла до другого кола на "Ролан Гаррос" Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Суперницею українки була Цвєтана Піронкова з Болгарії. Перший сет був за Піронковою. Але після програного сету Світоліна видала дві переможні партії, що в підсумку дозволило пройти до третього кола "Ролан Гаррос".

Еліна Світоліна - Цвєтана Піронкова, 3-6, 6-3, 6-2

Наступною суперницею стане польська тенісистка Магда Лінетт, яка напередодні обіграла 29-у сіяну на турнірі хорватку Ану Конюх.

Нагадаємо, що друге коло змагання подолала і ще одна українка Леся Цуренко, яка обіграла росіянку Катерину Макарову.

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01 06 2017 15:10
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