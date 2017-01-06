Світоліна вийшла до другого кола на "Ролан Гаррос"

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виграла другий матч на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос).

Суперницею українки була Цвєтана Піронкова з Болгарії. Перший сет був за Піронковою. Але після програного сету Світоліна видала дві переможні партії, що в підсумку дозволило пройти до третього кола "Ролан Гаррос".

Еліна Світоліна - Цвєтана Піронкова, 3-6, 6-3, 6-2

Наступною суперницею стане польська тенісистка Магда Лінетт, яка напередодні обіграла 29-у сіяну на турнірі хорватку Ану Конюх.

Нагадаємо, що друге коло змагання подолала і ще одна українка Леся Цуренко, яка обіграла росіянку Катерину Макарову.