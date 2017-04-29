Світоліна вийшла до фіналу Кубка Стамбула-2017

Харків'янка в суботу обіграла тенісистку зі Словаччини

Українська тенісистка Еліна Світоліна втретє цього сезону зіграє у фіналі змагань WTA.

У півфіналі турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup харків'янка в суботу обіграла Яну Чепелову зі Словаччини – 6:2, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 год. 12 хв. На рахунку Еліни 3 ейси та 2 подвійні помилки. Загальний рахунок особистих зустрічей між суперницями став 4-1 на користь українки.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла впоратися з рекордною за швидкістю подачею в історії WTA, яку в поєдинку проти неї виконала американка Беттані Маттек-Сендс.