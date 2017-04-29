СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна втретє цього сезону зіграє у фіналі змагань WTA.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна вийшла до фіналу Кубка Стамбула-2017
Харків'янка в суботу обіграла тенісистку зі Словаччини
Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
У півфіналі турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup харків'янка в суботу обіграла Яну Чепелову зі Словаччини – 6:2, 6:3, повідомляє Укрінформ.
Матч тривав 1 год. 12 хв. На рахунку Еліни 3 ейси та 2 подвійні помилки. Загальний рахунок особистих зустрічей між суперницями став 4-1 на користь українки.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла впоратися з рекордною за швидкістю подачею в історії WTA, яку в поєдинку проти неї виконала американка Беттані Маттек-Сендс.
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