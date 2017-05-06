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Світоліна вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос

Українка обіграла 290-ту ракетку світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції, обігравши хорватку Петру Мартич (4-6; 6-3; 7-5).
Світоліна вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com

Для перемоги їй знадобилося більше двох годин.

Поєдинок склався для Світоліної непросто, і для перемоги їй знадобилося більше двох годин. У вирішальному сеті Світоліна відігралася з рахунку 2:5.

Мартич була однією з головних сенсацій цього турніру. Раніше вона входила в топ-50 світового рейтингу, але пропустила 10 місяців через травму спини і повернулася на корти лише в квітні. Відтоді вона виграла титул на 25-тисячнику в Італії, а також побувала в фіналі турніру тієї ж категорії в Німеччині. До старту Ролан Гаррос Мартич займала в рейтингу WTA 290-те місце, відзначає профільне видання "Великий теніс України"

На шляху до сьогоднішнього матчу Петра обіграла Катерину Бондаренко, а також двох представниць топ-20 посіву (Медісон Кіс і Анастасію Севастову).

В 1/4 фіналу українку очікує поєдинок із третьою сіяною Сімоною Халеп, яка впевнено впоралася з Карлою Суарес Наварро.

Нагадаємо, що друге коло змагання подолала і ще одна українка Леся Цуренко, яка обіграла росіянку Катерину Макарову.

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05 06 2017 14:49
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