Світоліна вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос
Для перемоги їй знадобилося більше двох годин.
Поєдинок склався для Світоліної непросто, і для перемоги їй знадобилося більше двох годин. У вирішальному сеті Світоліна відігралася з рахунку 2:5.
Мартич була однією з головних сенсацій цього турніру. Раніше вона входила в топ-50 світового рейтингу, але пропустила 10 місяців через травму спини і повернулася на корти лише в квітні. Відтоді вона виграла титул на 25-тисячнику в Італії, а також побувала в фіналі турніру тієї ж категорії в Німеччині. До старту Ролан Гаррос Мартич займала в рейтингу WTA 290-те місце, відзначає профільне видання "Великий теніс України".
На шляху до сьогоднішнього матчу Петра обіграла Катерину Бондаренко, а також двох представниць топ-20 посіву (Медісон Кіс і Анастасію Севастову).
В 1/4 фіналу українку очікує поєдинок із третьою сіяною Сімоною Халеп, яка впевнено впоралася з Карлою Суарес Наварро.
Нагадаємо, що друге коло змагання подолала і ще одна українка Леся Цуренко, яка обіграла росіянку Катерину Макарову.
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