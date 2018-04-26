ПОЛІТИКА НОВИНИНа ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix - Premier в Штутгарті з призовим фондом 776 тис. євро перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зустрічалася з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Штутгарті
Суперниця Еліни Світоліної у вирішальному сеті відмовилася продовжувати поєдинок
Фото: tennis365.com
Непростий для Еліни поєдинок був перерваний у вирішальному третьому сеті через відмову чешки продовжувати боротьбу.
Підсумковий результат 2:6, 6:1, 3:2, і до чвертьфіналу проходить українська тенісистка.
В 1/4 фіналу Еліна зустрінеться з кривдницею нашої 15-річної Марти Костюк француженкою Каролін Гарсія.
Нагадаємо, у півфіналі турніру українська тенісистка втретє поспіль та вп'яте за кар'єру перемогла екс-першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.
У чвертьфіналі Еліна Світоліна без проблем обіграла американку Лорін Девіс.
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26 04 2018 22:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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