Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Штутгарті Суперниця Еліни Світоліної у вирішальному сеті відмовилася продовжувати поєдинок

На ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix - Premier в Штутгарті з призовим фондом 776 тис. євро перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зустрічалася з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушовою.

Фото: tennis365.com

Непростий для Еліни поєдинок був перерваний у вирішальному третьому сеті через відмову чешки продовжувати боротьбу. Підсумковий результат 2:6, 6:1, 3:2, і до чвертьфіналу проходить українська тенісистка. В 1/4 фіналу Еліна зустрінеться з кривдницею нашої 15-річної Марти Костюк француженкою Каролін Гарсія. Нагадаємо, у півфіналі турніру українська тенісистка втретє поспіль та вп'яте за кар'єру перемогла екс-першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер. У чвертьфіналі Еліна Світоліна без проблем обіграла американку Лорін Девіс.

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