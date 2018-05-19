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Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі

У фіналі українка зустрінеться з румункою Сіминою Халеп і росіянкою Марією Шараповою
Еліна Світоліна вийшла до фіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" у Римі.
Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі Фото: wtatennis.com

У півфіналі українка в двох сетах здолала опір естонки Анетт Кантевейт – 6:4, 6:3.

 

На старті матчу Світоліна одразу взяла подачу естонки і повела 2:0, але потім віддала три гейми поспіль суперниці. Втім згодом українка взяла ще дві подачі суперниці й закінчила перший сет з рахунком 6:4. В другому сеті Світоліна взяла подачу Кантавейт на старті і на фініші сету – 6:3.

Українка наразі четверта в світовому рейтингу.

Нагадаємо, що минулого року Світоліна виграла цей турнір. У фіналі вона тоді переграла першу сіяну Сімону Халеп. 

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19 05 2018 15:53
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