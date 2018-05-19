СПОРТ НОВИНИЕліна Світоліна вийшла до фіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" у Римі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі
У фіналі українка зустрінеться з румункою Сіминою Халеп і росіянкою Марією Шараповою
Фото: wtatennis.com
У півфіналі українка в двох сетах здолала опір естонки Анетт Кантевейт – 6:4, 6:3.
.@ElinaSvitolina slips by Kontaveit to return to @InteBNLdItalia final!— WTA (@WTA) 19 мая 2018 г.
HIGHLIGHTS--->https://t.co/oJrDLNjHqM pic.twitter.com/a9C8N2eTsV
На старті матчу Світоліна одразу взяла подачу естонки і повела 2:0, але потім віддала три гейми поспіль суперниці. Втім згодом українка взяла ще дві подачі суперниці й закінчила перший сет з рахунком 6:4. В другому сеті Світоліна взяла подачу Кантавейт на старті і на фініші сету – 6:3.
Українка наразі четверта в світовому рейтингу.
Нагадаємо, що минулого року Світоліна виграла цей турнір. У фіналі вона тоді переграла першу сіяну Сімону Халеп.
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19 05 2018 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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