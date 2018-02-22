Світоліна вийшла у півфінал на турнірі в Дубаї
У чвертьфіналі Еліна перемогла Наомі Осаку з Японії. Еліна розібралася із суперницею у двох сетах: 6-2, 6-4
Зі старту зустрічі Світоліна взяла п'ять геймів поспіль, але подала на партію з другої спроби, відігравши два брейкпоінта.
Еліні не вдалося скористатися шансом на брейк на початку другого сету, після чого Наомі "під нуль" виграла гейм на подачі українки. Поступаючись 1-4, наша тенісистка записала у свій актив наступні п'ять геймів і оформила путівку в півфінал.
У півфіналі Еліна Світоліна зіграє з переможницею матчу Кароліна Плішкова - Анжелік Кербер.
Нагадаємо, що минулоріч Світоліна виграла турнір Dubai Tennis Championships, що на той момент дозволило їй стати десятою ракеткою світу.
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