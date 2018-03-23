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Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в Маямі

У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння Дар'я Гаврилова - Андреа Петкович
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна обіграла японку Наомі Осаку у другому колі престижного турніру в Маямі (США).
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в Маямі Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua

Матч, що тривав 1 годину 22 хвилини, завершився з рахунком 6:4 6:2 на користь Еліни.

Це була п'ята очна зустріч тенісисток у змаганнях WTA-туру. Тепер українка веде із загальним результатом 3-2.

На старті змагань у Маямі японка упевнено переграла екс-першу "ракетку" світу американку Серену Вільямс - 6:3, 6:2. Це була її восьма поспіль перемога.

У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею сьогоднішнього протистояння Дар'я Гаврилова (Австралія) - Андреа Петкович (Німеччина).

Нагадаємо, що в лютому Світоліна стала переможницею турніру серії WTA Premier в Дубаї, в фіналі обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну.

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23 03 2018 19:55
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