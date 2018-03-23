СПОРТ НОВИНИНайкраща тенісистка України Еліна Світоліна обіграла японку Наомі Осаку у другому колі престижного турніру в Маямі (США).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі в Маямі
У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння Дар'я Гаврилова - Андреа Петкович
Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua
Матч, що тривав 1 годину 22 хвилини, завершився з рахунком 6:4 6:2 на користь Еліни.
Це була п'ята очна зустріч тенісисток у змаганнях WTA-туру. Тепер українка веде із загальним результатом 3-2.
На старті змагань у Маямі японка упевнено переграла екс-першу "ракетку" світу американку Серену Вільямс - 6:3, 6:2. Це була її восьма поспіль перемога.
У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею сьогоднішнього протистояння Дар'я Гаврилова (Австралія) - Андреа Петкович (Німеччина).
Нагадаємо, що в лютому Світоліна стала переможницею турніру серії WTA Premier в Дубаї, в фіналі обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну.
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