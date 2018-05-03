СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна посіла четверте місце в рейтингу WTA від 5 березня 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна зберегла четверте місце в рейтингу WTA
Українка залишається серед лідерів світового тенісу
Фото: tennis365.com
WTA Tour Singles Rankings
Місце Тенісистка Очки
1 (1) Симона Халеп (Румунія) 7965
2 (2) Каролін Возняцкі (Данія) 7525
3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6175
4 (4) Еліна Світоліна (Україна) 5480
5 (5) Кароліна Плишкова (Чехія) 5080
6 (6) Олена Остапенко (Латвія) 4941
7 (7) Каролін Гарсія (Франція) 4625
8 (8) Вінус Вільямс (США) 4277
9 (10) Петра Квітова (Чехія) 3086
10 (10) Анжелік Кербер (Німеччина) 3055
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA в Дубаї.
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05 03 2018 10:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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