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Світоліна зберегла четверте місце в рейтингу WTA

Українка залишається серед лідерів світового тенісу
Українська тенісистка Еліна Світоліна посіла четверте місце в рейтингу WTA від 5 березня 2018 року.
Світоліна зберегла четверте місце в рейтингу WTA Фото: tennis365.com

WTA Tour Singles Rankings

Місце Тенісистка Очки

1 (1) Симона Халеп (Румунія) 7965

2 (2) Каролін Возняцкі (Данія) 7525

3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)  6175

4 (4) Еліна Світоліна (Україна) 5480 

5 (5) Кароліна Плишкова (Чехія) 5080

6 (6) Олена Остапенко (Латвія) 4941

7 (7) Каролін Гарсія (Франція) 4625

8 (8) Вінус Вільямс (США) 4277

9 (10) Петра Квітова (Чехія) 3086 

10 (10) Анжелік Кербер (Німеччина) 3055

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA в Дубаї.

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05 03 2018 10:23
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