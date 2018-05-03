Світоліна зберегла четверте місце в рейтингу WTA Українка залишається серед лідерів світового тенісу

Українська тенісистка Еліна Світоліна посіла четверте місце в рейтингу WTA від 5 березня 2018 року.

Фото: tennis365.com

WTA Tour Singles Rankings Місце Тенісистка Очки 1 (1) Симона Халеп (Румунія) 7965 2 (2) Каролін Возняцкі (Данія) 7525 3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6175 4 (4) Еліна Світоліна (Україна) 5480 5 (5) Кароліна Плишкова (Чехія) 5080 6 (6) Олена Остапенко (Латвія) 4941 7 (7) Каролін Гарсія (Франція) 4625 8 (8) Вінус Вільямс (США) 4277 9 (10) Петра Квітова (Чехія) 3086 10 (10) Анжелік Кербер (Німеччина) 3055 Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA в Дубаї.

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