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Світоліна знову вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Гра завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 6:1
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна здобула перемогу в матчі четвертого кола Australian Open - Відкритого чемпіонату Австралії, який проходить в Мельбурні.
Світоліна знову вийшла до чвертьфіналу Australian Open Фото: twitter.com/WTA

Зустріч українки з американкою Медісон Кіз, яка тривала 1 годину 35 хвилин, завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 6:1 на користь Світоліної, повідомляє "Укрінформ".

У матчі за вихід до 1/2 фіналу посіяна під 6-м номером Світоліна зіграє з переможницею протистояння Наомі Осака (Японія, 4-й номер "посіву") - Анастасія Севастова (Латвія, 13).

Нагадаємо. що в 2018 році Світоліна виграла турнір у Брісбені. У фіналі українка перемогла Саснович.

 
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21 01 2019 09:39
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