СПОРТ НОВИНИПерша "ракетка" України Еліна Світоліна здобула перемогу в матчі четвертого кола Australian Open - Відкритого чемпіонату Австралії, який проходить в Мельбурні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна знову вийшла до чвертьфіналу Australian Open
Гра завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 6:1
Фото: twitter.com/WTA
Зустріч українки з американкою Медісон Кіз, яка тривала 1 годину 35 хвилин, завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 6:1 на користь Світоліної, повідомляє "Укрінформ".
У матчі за вихід до 1/2 фіналу посіяна під 6-м номером Світоліна зіграє з переможницею протистояння Наомі Осака (Японія, 4-й номер "посіву") - Анастасія Севастова (Латвія, 13).
Нагадаємо. що в 2018 році Світоліна виграла турнір у Брісбені. У фіналі українка перемогла Саснович.
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