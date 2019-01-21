Світоліна знову вийшла до чвертьфіналу Australian Open Гра завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 6:1

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна здобула перемогу в матчі четвертого кола Australian Open - Відкритого чемпіонату Австралії, який проходить в Мельбурні.

Фото: twitter.com/WTA

Зустріч українки з американкою Медісон Кіз, яка тривала 1 годину 35 хвилин, завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 6:1 на користь Світоліної, повідомляє "Укрінформ". У матчі за вихід до 1/2 фіналу посіяна під 6-м номером Світоліна зіграє з переможницею протистояння Наомі Осака (Японія, 4-й номер "посіву") - Анастасія Севастова (Латвія, 13). Нагадаємо. що в 2018 році Світоліна виграла турнір у Брісбені. У фіналі українка перемогла Саснович.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію