Світоліна зупинилася за крок до півфіналу Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах поступилася румунці Сімоне Халеп на другому турнірі серії Великого Шолома в цьому році - Ролан Гаррос.

Світоліна блискуче розпочала чвертьфінальний поєдинок, вигравши перші п'ять геймів і ведучи в рахунку 5:0. Халеп спробувала зачепитися за свої шанси, вигравши наступні три гейми, але не більше. Переконлива перемога Світоліной в першій партії - 6:3, повідомляє УНІАН.

Другий сет йшов за сценарієм першої партії: після перших шести геймів рахунок був 5:1 на користь Світоліної. Але потім Халеп зробила практично диво, вигравши наступних п'ять геймів поспіль і повела в рахунку 6:5. У найдовшому і напруженому 12-му геймі другого сету Світоліна відіграла чотии сет-боли і виграла свою подачу, перевівши гру на тай-брейк.

На тай-брейку Світоліна також вела з рахунком 4:2, але втратила перевагу. За рахунку 7:6 українка мала матч-бол, перебуваючи в одному точному удару від півфіналу Ролан Гаррос. Але Халеп своїм ударом потрапила м'ячем в лінію і вибралася з безнадійної для себе ситуації, набравши після цього ще два очка і витягнувши партію - 7:6 (9:7).

Третій сет був повністю за Халеп, а Світоліна морально здала позиції в цій дуелі. Матч тривав 2 години 6 хвилин.

Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) - 6:3, 6:7 (7:9), 0:6

Нагадаємо, що Світоліна вийшла в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції, обігравши хорватку Петру Мартич (4-6; 6-3; 7-5).

Варто відзначити, що за підсумками турніру в Парижі Еліна піднімається на п'яту сходинку світового рейтингу WTA, що є черговим рекордом для уродженців України.