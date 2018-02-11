Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Світові біржі втратили за жовтень близько $ 5 трлн

Минулий місяць став одним з найгірших у поточному році для фондового ринку
У минулому місяці через ряд істотних коливань сумарна вартість акцій на світових фондових ринках просіла приблизно на $ 5 трлн.
Світові біржі втратили за жовтень близько $ 5 трлн Фото: delfi.lv

За даними аналітика S&P Dow Jones Indices Говарда Сільверблатта, на якого посилається телеканал CNBC, в жовтні акції компаній, що входять в американський індекс S&P 500, подешевшали на $ 1,91 трлн. Причому втрати виявилися практично рівномірно розподілені по секторах ринку, інформує MarketWatch.

"За минулий місяць світовий фондовий ринок втратив близько $ 5 трлн. Однак аналітики Deutsche Bank вважають, що поки ця цифра недостатня, щоб істотно вплинути на економіку. Наукові дослідження в області ефекту багатства говорять про те, що корпорації і домогосподарства не дуже реагують на короткострокові коливання своїх активів", - заявив головний міжнародний економіст Торстен Слок.

Взагалі в цьому році світовий фондовий ринок не відрізнявся стабільністю. Так 5 лютого ринок акцій США в процентному вираженні продемонстрував найбільше падіння з 2011 року, Dow Jones і Standard & poor's 500 опустилися більш ніж на 4% і повністю ліквідували підйом з початку року.

Нагадаємо, що на початку жовтня біржі у США і Азії закрилися найсильнішим за останні місяці зниженням після публікації доповіді МВФ про ризики уповільнення глобального економічного зростання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2018 18:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку

Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.