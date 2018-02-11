Світові біржі втратили за жовтень близько $ 5 трлн

Минулий місяць став одним з найгірших у поточному році для фондового ринку

У минулому місяці через ряд істотних коливань сумарна вартість акцій на світових фондових ринках просіла приблизно на $ 5 трлн.

За даними аналітика S&P Dow Jones Indices Говарда Сільверблатта, на якого посилається телеканал CNBC, в жовтні акції компаній, що входять в американський індекс S&P 500, подешевшали на $ 1,91 трлн. Причому втрати виявилися практично рівномірно розподілені по секторах ринку, інформує MarketWatch.

"За минулий місяць світовий фондовий ринок втратив близько $ 5 трлн. Однак аналітики Deutsche Bank вважають, що поки ця цифра недостатня, щоб істотно вплинути на економіку. Наукові дослідження в області ефекту багатства говорять про те, що корпорації і домогосподарства не дуже реагують на короткострокові коливання своїх активів", - заявив головний міжнародний економіст Торстен Слок.

Взагалі в цьому році світовий фондовий ринок не відрізнявся стабільністю. Так 5 лютого ринок акцій США в процентному вираженні продемонстрував найбільше падіння з 2011 року, Dow Jones і Standard & poor's 500 опустилися більш ніж на 4% і повністю ліквідували підйом з початку року.

Нагадаємо, що на початку жовтня біржі у США і Азії закрилися найсильнішим за останні місяці зниженням після публікації доповіді МВФ про ризики уповільнення глобального економічного зростання.