Світові біржі втратили за жовтень близько $ 5 трлн
За даними аналітика S&P Dow Jones Indices Говарда Сільверблатта, на якого посилається телеканал CNBC, в жовтні акції компаній, що входять в американський індекс S&P 500, подешевшали на $ 1,91 трлн. Причому втрати виявилися практично рівномірно розподілені по секторах ринку, інформує MarketWatch.
"За минулий місяць світовий фондовий ринок втратив близько $ 5 трлн. Однак аналітики Deutsche Bank вважають, що поки ця цифра недостатня, щоб істотно вплинути на економіку. Наукові дослідження в області ефекту багатства говорять про те, що корпорації і домогосподарства не дуже реагують на короткострокові коливання своїх активів", - заявив головний міжнародний економіст Торстен Слок.
Взагалі в цьому році світовий фондовий ринок не відрізнявся стабільністю. Так 5 лютого ринок акцій США в процентному вираженні продемонстрував найбільше падіння з 2011 року, Dow Jones і Standard & poor's 500 опустилися більш ніж на 4% і повністю ліквідували підйом з початку року.
Нагадаємо, що на початку жовтня біржі у США і Азії закрилися найсильнішим за останні місяці зниженням після публікації доповіді МВФ про ризики уповільнення глобального економічного зростання.
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