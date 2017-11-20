Світові конфлікти призвели до погіршення якості життя кожної дванадцятої дитини, - ЮНІСЕФ

Близько 180 мільйонів дітей у 37 країнах світу нині мають більші шанси жити в бідності, не навчатися в школі та загинути внаслідок насильства, ніж це було 20 років тому.

Якість життя кожної дванадцятої дитини в світі погіршилася внаслідок повстань, конфліктів та неефективного державного управління. Такі невтішні цифри наводить Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) у звіті, опублікованому в понеділок, 20 листопада, до Всесвітнього дня дитини, пише DW.com.

"У той час, як останнє покоління мало широке, безпрецедентне підвищення стандартів життя для більшості дітей планети, той факт, що забута меншість серед дітей була виключена з цього процесу (…) є прикрою несправедливістю", - заявив Лоуренс Ченді, директор відділу комунікацій, досліджень та політики ЮНІСЕФ.

Згідно з даними звіту, в 14 країнах світу - включно з Камеруном, Замбією і Зімбабве - зросла частка людей, які живуть на менше, ніж 1,9 долара США на день. Зниження відвідуваності шкіл спостерігається у 21 країні, зокрема в Танзанії і Сирії. Зростання кількості смертей дітей внаслідок насильства зафіксовано в 19 країнах, серед яких Україна, ЦАР, Ірак, Лівія, Південний Судан, Сирія та Ємен - в усіх цих країнах тривають збройні конфлікти.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень, у яких діти - жертви сексуального насильства.