Світові конфлікти призвели до погіршення якості життя кожної дванадцятої дитини, - ЮНІСЕФ
Якість життя кожної дванадцятої дитини в світі погіршилася внаслідок повстань, конфліктів та неефективного державного управління. Такі невтішні цифри наводить Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) у звіті, опублікованому в понеділок, 20 листопада, до Всесвітнього дня дитини, пише DW.com.
"У той час, як останнє покоління мало широке, безпрецедентне підвищення стандартів життя для більшості дітей планети, той факт, що забута меншість серед дітей була виключена з цього процесу (…) є прикрою несправедливістю", - заявив Лоуренс Ченді, директор відділу комунікацій, досліджень та політики ЮНІСЕФ.
Згідно з даними звіту, в 14 країнах світу - включно з Камеруном, Замбією і Зімбабве - зросла частка людей, які живуть на менше, ніж 1,9 долара США на день. Зниження відвідуваності шкіл спостерігається у 21 країні, зокрема в Танзанії і Сирії. Зростання кількості смертей дітей внаслідок насильства зафіксовано в 19 країнах, серед яких Україна, ЦАР, Ірак, Лівія, Південний Судан, Сирія та Ємен - в усіх цих країнах тривають збройні конфлікти.
Нагадаємо, в Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень, у яких діти - жертви сексуального насильства.
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