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Світові лідери почали з'їжджатися в Париж з нагоди сторіччя закінчення Першої світової

Серед них й політичні опоненти
Урочистості, присвячені сторіччю закінчення Першої світової війни, на один день зберуть у Парижі безпрецедентну кількість світових лідерів.
Світові лідери почали з Фото: epa.eu

Прес-служба Єлисейського палацу розповсюдила список учасників урочистих заходів, які відбудуться в Парижі в неділю, 11 листопада. Як повідомляє "Интерфакс", в цьому списку, зокрема, присутні президент Сербії Александр Вучич і лідер Косово Хашим Тачі. Очікується присутність прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і прем'єр-міністра Палестини Рамі Хамдалли.

На урочистості в Париж приїдуть також президент РФ Володимир Путін, президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Очікується і присутність президента Австрії Александера ван дер Беллена.

Крім того, в заходах в Парижі візьмуть участь президент України Петро Порошенко і президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, очікується участь генсека НАТО Йенса Столтенберга і генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Нагадаємо, окремої зустрічі президента РФ з президентом США "на полях" заходів в Парижі, як очікувалося спочатку, не буде. Її скасували на прохання французької сторони, оскільки ці переговори могли відвернути увагу від головної теми паризьких заходів.

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10 11 2018 19:58
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