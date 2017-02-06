Світові лідери засудили рішення Трампа про вихід з кліматичної Паризької угоди

Французький президент заявив, що Трамп зробив історичну помилку і додав, що "США повернулися спиною до світу"

Президент США Дональд Трамп після оголошення про вихід з Паризької угоди провів телефонні переговори з Меркель, Макроном, Мей і Трюдо.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом США, в ході якої висловила жаль у зв'язку з рішенням Білого дому про відмову від Паризької угоди. При цьому Меркель підкреслила відданість ФРН умовам Паризької угоди, - повідомляє DW.com.

Крім Меркель, Трамп провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і главою уряду Канади Джастіном Трюдо.

Американський лідер намагався пояснити їм свою позицію по кліматичній угоді, інформує Reuters з посиланням на високопоставленого представника Білого дому. Співрозмовник агентства заявив, що Трамп "запевнив лідерів у прихильності Америки Трансатлантичному альянсу і активному прагненню захищати навколишнє середовище".

Багато глав держав публічно засудили його рішення. Французький президент, виступаючи зі спеціальним телевізійним зверненням, заявив, що Трамп зробив історичну помилку і додав, що "США повернулися спиною до світу". Він також підкреслив, що країни, що залишилися в Паризькій угоді, не вестимуть переговорів про менш амбітний план боротьби зі зміною клімату, ніж вже узгоджений.

Канадський прем'єр Трюдо підтвердив переговори з Трампом після його рішення з питання клімату та заявив, що "глибоко засмучений" цем кроком американської адміністрації. Він підкреслив, що Канада залишається прихильною "боротьбі зі зміною клімату і підтримці чистого економічного зростання".

Британський прем'єр Тереза ​​Мей раніше відмовилася від публічної критики Трампа у зв'язку з його позицією щодо клімату, заявивши, що він, як президент США, має право визначати точку зору своєї країни з цього питання. При цьому вона додала, що лідери країн "великої сімки" - за винятком США - раніше вже висловили свою позицію на саміті в Італії і мають намір дотримуватися Паризької угоди.

В особистій телефонній розмові з Трампом 1 червня, як повідомив прес-секретар британського уряду, Мей висловила своє засмучення і зазначила, що ці домовленості є глобальними рамковими умовами, необхідними для "захисту процвітання і безпеки майбутніх поколінь."

Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.