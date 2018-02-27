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Світові поставки смартфонів досягнуть 1,68 млрд штук, - IDC

Компанії виробляють все більше смартфонів з великим екраном і вузькими гранями
У 2022 році світові поставки смартфонів зростуть до 1,68 млрд штук. У 2017 році обсяг поставок смартфонів склав загалом 1,46 млрд пристроїв.
Світові поставки смартфонів досягнуть 1,68 млрд штук, - IDC Фото: compulenta.ru

Світові поставки смартфонів у 2022 році зростуть на 15% з показника минулого року і досягнуть 1,68 млрд штук. Про це йдеться в прогнозі аналітичної компанії International Data Corporation (IDC), повідомляє Прайм.

"У 2017 році обсяг поставок смартфонів склав загалом 1,46 мільярда пристроїв, причому майже весь обсяг цих смартфонів був на операційній системі Android, або iOS. В майбутньому IDC очікує, що обсяги поставок виростуть, середньорічний темп зростання (CAGR) складе 2,8% в прогнозованому періоді 2017 - 2022 роках. у 2022 році обсяг поставок очікується на рівні до 1,68 мільярда одиниць", - йдеться в повідомленні.

IDC відзначає, що інновації в галузі дизайну продовжують розвиватися, компанії виробляють все більше смартфонів з великим екраном і вузькими гранями. Компанія очікує, що 2018 рік стане роком, коли фаблет (телефони-планшети, смартфони з великим екраном) почнуть займати місце смартфонів на ринку. Однак крім дизайну, увагу користувачів, як і раніше, будуть залучати і технологічні чинники. Так, смартфони з підтримкою 5G вийдуть на світовий ринок лише в 2019 році, проте до 2022 року їх поставки займуть до 18% від світового обсягу поставок.

"Удосконалення в швидкості, потужності, часу роботи без підзарядки і загальної продуктивності матимуть вирішальне значення для стимулювання зростання (поставок, - ред.) на світовому рівні, оскільки смартфон перетвориться на справжній інструмент "все в одному", - зазначив дослідник відділу Mobile Phones Ентоні Скарселла.

Компанія прогнозує, що попит на смартфони з операційною системою Android буде з часом зростати і віднімати частку у ОС iOS. Так, частка смартфонів з ОС Android виросте з 85,1% у 2017 році до 85,5% у 2022 році, а обсяг поставок буде рости середньорічними темпами в 2,9% і досягне 1,435 мільярда штук. Частка смартфонів на ОС iOS, навпаки, скоротиться з 14,8% в минулому році до 14,4% у 2022 році, а обсяг поставок ростиме середньорічними темпами в 2,4%, до 242,4 мільйона штук.

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27 02 2018 20:58
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