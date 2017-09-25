Світові ціни на нафту стрімко зросли до рекорду з початку року
Так, вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:00 за Києвом у понеділок зросла на $0,84 (1,48%) - до $57,7 за барель. У ході торгів ціна піднімалася до $57,8 за барель, що є максимумом з 3 січня 2017 року.
Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на $0,44 (0,87%) - до $51,1 за барель, - повідомляє MarketWatch, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
Підтримку ринку надають сигнали того, що надлишок нафти на ринку, який формувався з середини 2014 року, поступово скорочується на тлі обмеження видобутку і збільшення попиту.
"Здається, ринок починає переконуватися у тому, що на тлі падіння запасів нафти, ребалансування дійсно відбувається", - зазначив аналітик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга.
Додаткову підтримку цінам на нафту в понеділок надали заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана про можливість заморожування закупівель нафти і газу з Іракського Курдистану, який готується провести референдум про незалежність.
За минулий тиждень ціна Brent додала $1,24 за барель. Це, за словами експерта Capital Economics Томага Пуга, значною мірою cвязано з очікуваннями, що нафтовидобувні держави "суттєво продовжать термін скорочення виробництва нафти або навіть збільшать обсяг скорочень".
ОПЕК і 10 нафтовидобувних країн, що не входять в картель, включаючи Росію, у кінці 2016 року домовилися скоротити виробництво нафти на 1,8 млн барелів на добу (б/д) в порівнянні з піковим рівнем жовтня 2016 року, розраховуючи, таким чином, вирішити проблему надлишкових поставок нафти на світовий ринок і підтримати ціни на нафту.
У травні 2017 року термін дії угоди був продовжений до березня 2018 року.
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