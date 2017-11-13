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Світовий банк може розширити підтримку України

Джим Йонг Кім запевнив в підтримці України
Світовий банк шукає можливість для розширення фінансової підтримки Україні.
Світовий банк може розширити підтримку України Фото: zn.ua

Про це повідомив президент групи Світового банку Джим Йонг Кім в ході зустрічі зі спікером Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, передає УНІАН.

"Коли ми досягли можливого ліміту кредитування України, ми обмінялися певними зобов'язаннями з європейськими інституційними банками з тим, щоб ми могли дати більше коштів Україні", - заявив Кім.

"Зараз ми додатково шукаємо можливості звільнити ті чи інші ресурси для того, щоб направити їх в Україну", - сказав він.

Кім наголосив, що зусилля української влади і народу України у здійсненні реформ незаперечні, проте в цьому напрямку ще багато належить зробити.

"Хочу висловити свою підтримку: ми і далі будемо підтримувати ваші зусилля", - додав Кім.

Нагадаємо, 13 листопада президент Світового банку Джим Кім розпочав дводенний візит до України.

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13 11 2017 21:37
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