Світовий банк назвав три умови для зростання української економіки

Економіка України отримає потенціал зростання на 4% за рік, якщо будуть проведені реформи.

Про це Радіо Свобода заявила директор Світового банку в справах України, Білорусі і Молдови Сату Кахконен.

Вона також назвала три ключових, на думку Світового банку, напрямки для реформ.

"Найважливішою, на нашу думку, є земельна реформа. Сільськогосподарський потенціал України - величезний. Але мораторій на продаж сільськогосподарських земель призводить до того, що Україна не має ринку землі, який ефективно працює. Другою реформою має бути подолання корупції. Світовий банк вітає подання до парламенту проекту закону про антикорупційний суд. Критично важлива також реформа державних підприємств. Без будь-яких кроків у цих сферах ми не думаємо, що чотиривідсоткове зростання можливе", - сказав Кахконен.

За її словами, у Світовому банку задоволені тим, що економіка України повернулася до зростання.

"За нашими оцінками, ВВП зріс на 2% у 2017 році. І це хороша новина. Погана новина в тому, що двовідсоткове зростання - дуже незначне, і цього недостатньо, щоб привести до значних змін. Цього недостатньо для того, щоб повернути доходи людей до передкризового рівня. Щоб повернути доходи до високого рівня, мають прискоритися реформи. Зростання на 4% за рік є достатньо реальним для України. Україна має для цього потенціал, але цього не буде без реформ, які мають стимулювати інвестиції і продуктивність", - зазначила вона.

Раніше Світовий банк оприлюднив доповідь "Перспективи світової економіки", у якому йдеться про те, що Україна в середньостроковій перспективі має потенціал зростання економіки на 4%. За даними банку, у 2017 році зростання економіки України сповільнилося до 2%, головною причиною чого стала торгова блокада Східної України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк шукає можливість для розширення фінансової підтримки Україні.