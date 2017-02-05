Світовий банк обговорить виділення Україні $150 млн фіндопомоги
Обговорення було перенесено з 31 березня на 2 травня. Офіційний представник банку Меріем Грей тоді не стала коментувати причини перенесення, а лише підтвердила його. За її словами, очікується "більш широке обговорення", повідомляє "РИА Новости".
Програма фіндопомоги Україні від МВФ є ключовою умовою продовження фінансування по лінії інших міжнародних фінінститутів.
Разом з МВФ, який виділить 17,5 млрд доларів, в цілому програма складає 40 млрд доларів на чотири роки. Одним з найбільших учасників цієї програми є Всесвітній банк. У наданні допомоги бере участь також Європейський банк розвитку та інші міжнародні спонсори.
Згідно з інформацією джерела, виділення грошей Україні буде схвалено радою директорів Світового банку з великою ймовірністю.
Нагадаємо, що у Світовому банку зазначили, що для прискорення економічного відновлення Україні слід насамперед провести пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну реформи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану