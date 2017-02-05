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Світовий банк обговорить виділення Україні $150 млн фіндопомоги

У наданні допомоги Україні бере участь також Європейський банк розвитку та інші міжнародні спонсори
Всесвітній банк обговорить питання виділення Україні 150 мільйонів доларів в рамках програми фінансової допомоги.
Світовий банк обговорить виділення Україні $150 млн фіндопомоги Фото: zn.ua

Обговорення було перенесено з 31 березня на 2 травня. Офіційний представник банку Меріем Грей тоді не стала коментувати причини перенесення, а лише підтвердила його. За її словами, очікується "більш широке обговорення", повідомляє "РИА Новости".

Програма фіндопомоги Україні від МВФ є ключовою умовою продовження фінансування по лінії інших міжнародних фінінститутів.

Разом з МВФ, який виділить 17,5 млрд доларів, в цілому програма складає 40 млрд доларів на чотири роки. Одним з найбільших учасників цієї програми є Всесвітній банк. У наданні допомоги бере участь також Європейський банк розвитку та інші міжнародні спонсори.

Згідно з інформацією джерела, виділення грошей Україні буде схвалено радою директорів Світового банку з великою ймовірністю.

Нагадаємо, що у Світовому банку зазначили, що для прискорення економічного відновлення Україні слід насамперед провести пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну реформи.

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02 05 2017 11:58
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