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Світовий банк розгляне питання про надання Україні $750 млн

СБ включив питання надання Україні фіннгарантії
Всесвітній банк включив питання надання Україні фінансової гарантії на суму $750 млн у порядок денний засідання Ради директорів 18 грудня.
Світовий банк розгляне питання про надання Україні $750 млн Фото: zn.ua

"Остаточні параметри угоди будуть визначені Радою директорів Світового банку", -  повідомили в Міністерстві фінансів України.

У Мінфіні також нагадали, що гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.

"Гарантія Світового банку підтримає Україну у реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі і управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження. Гарантія буде діяти 10 років, що дасть Україні можливість отримати міжнародне фінансування на більш прийнятних умовах, ніж при самостійному залученні коштів ", - вважає міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, що раніше Світовий банк на прохання уряду України здійснює підготовку гарантійної операції на $650 млн на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної стійкості і поліпшення управління.

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27 11 2018 17:46
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