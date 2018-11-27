Світовий банк розгляне питання про надання Україні $750 млн
"Остаточні параметри угоди будуть визначені Радою директорів Світового банку", - повідомили в Міністерстві фінансів України.
У Мінфіні також нагадали, що гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.
"Гарантія Світового банку підтримає Україну у реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі і управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження. Гарантія буде діяти 10 років, що дасть Україні можливість отримати міжнародне фінансування на більш прийнятних умовах, ніж при самостійному залученні коштів ", - вважає міністр фінансів Оксана Маркарова.
Нагадаємо, що раніше Світовий банк на прохання уряду України здійснює підготовку гарантійної операції на $650 млн на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної стійкості і поліпшення управління.
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