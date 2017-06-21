Світовий Банк схвалив концепцію співпраці з Україною на 2017-2021 роки
Відповідний документ було підписано у Вашингтоні, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Концепція базується на системній оцінці економіки України, яка була завершена фахівцями Світового банку в березні 2017 року, і містить середньостроковий план підтримки Світовим банком реформ, що втілюються урядом України.
Основними напрямками співробітництва Світового Банку з Україною визначені:
— управління державними фінансами та реформа державного управління;
— антикорупційна діяльність;
— управління найбільшими фіскальними ризиками і поліпшення управління державними інвестиціями;
— зміцнення фінансового сектора;
— поліпшення інфраструктури;
— створення рівноправного партнерства в приватному секторі;
— земельна реформа;
— реформа охорони здоров'я;
— приватизація;
— ефективне, результативне і комплексне надання послуг;
— соціальна допомога;
— цільова допомога постраждалим від конфлікту громадам.
Концепція також визначає перелік поточних заходів на 2017 рік, а також плани на 2018 і 2019 роки з розподілом їх за пріоритетами. Заходи в наступні роки носять попередній характер і будуть переглянуті на основі консультацій з урядом з метою забезпечення їх актуальності.
"Всі напрямки та реформи зазначені у Концепції є надзвичайно важливими для побудови в Україні ліберальної економіки. Саме тому фінансовий потенціал, технічні знання, глобальний досвід і новаторське мислення команди організацій групи Світового банку у найближчі 4 роки будуть спрямовані на всебічну підтримку цих реформ. Стратегія партнерства з Україною на 2017-2021 роки стане черговим кроком на шляху плідної співпраці України та Світового банку. Дякуємо нашим партнерам за підтримку амбітної програми економічних реформ в нашій країні", - зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президентом групи Світового банку Джимом Йонг Кімом у Вашингтоні.
Раніше, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.
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