Світовий Банк схвалив концепцію співпраці з Україною на 2017-2021 роки

Рада директорів Світового банку схвалила концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки.

Відповідний документ було підписано у Вашингтоні, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Концепція базується на системній оцінці економіки України, яка була завершена фахівцями Світового банку в березні 2017 року, і містить середньостроковий план підтримки Світовим банком реформ, що втілюються урядом України.

Основними напрямками співробітництва Світового Банку з Україною визначені:

— управління державними фінансами та реформа державного управління;

— антикорупційна діяльність;

— управління найбільшими фіскальними ризиками і поліпшення управління державними інвестиціями;

— зміцнення фінансового сектора;

— поліпшення інфраструктури;

— створення рівноправного партнерства в приватному секторі;

— земельна реформа;

— реформа охорони здоров'я;

— приватизація;

— ефективне, результативне і комплексне надання послуг;

— соціальна допомога;

— цільова допомога постраждалим від конфлікту громадам.

Концепція також визначає перелік поточних заходів на 2017 рік, а також плани на 2018 і 2019 роки з розподілом їх за пріоритетами. Заходи в наступні роки носять попередній характер і будуть переглянуті на основі консультацій з урядом з метою забезпечення їх актуальності.

"Всі напрямки та реформи зазначені у Концепції є надзвичайно важливими для побудови в Україні ліберальної економіки. Саме тому фінансовий потенціал, технічні знання, глобальний досвід і новаторське мислення команди організацій групи Світового банку у найближчі 4 роки будуть спрямовані на всебічну підтримку цих реформ. Стратегія партнерства з Україною на 2017-2021 роки стане черговим кроком на шляху плідної співпраці України та Світового банку. Дякуємо нашим партнерам за підтримку амбітної програми економічних реформ в нашій країні", - зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президентом групи Світового банку Джимом Йонг Кімом у Вашингтоні.

Раніше, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.