Світовий банк та МВФ розкритикували зміни до проекту пенсійної реформи
Так, МВФ наполягає переглянути заплановану пенсійну реформу, оскільки знайшов у ній п'ять нюансів, які суперечать співпраці країни з ключовим кредитором, - повідомляє "Обозреватель", у якого опинився у розпорядженні відповідний текст.
Зокрема, мова йде про такі моменти пенсійної реформи:
- тимчасова допомога непрацюючим особам, які досягли 60-річного віку, без необхідного стажу (кредитори вважають, що це демотивує українців офіційно працювати і платити внески з "білих" зарплат);
- індексація пенсій на 2018-2020 роки (відзначається, що ніякого підвищення пенсій не повинно бути в 2018 році, оскільки це розцінюється як політичний бонус для електорату напередодні парламентських виборів);
- облік років навчання в вузах в пенсійний стаж (МВФ і Світовий банк побоюється, що студенти отримають незаконну перевагу над працюючими громадянами);
- розширення переліку видів діяльності, якою можна буде враховувати в пенсійний стаж (навчання в вузі, підприємництво спрощенців, декретну відпустку), адже це відкриє шлях до дострокового виходу на пенсію;
- введення накопичувального рівня з 2019 роки (кредитори побачили в цьому намірі загрозу ще більшого поглиблення дефіциту солідарної системи).
Законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку з посади, якщо йому не вдасться провести пенсійну реформу.
Зазначимо, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми EFF з Міжнародним валютним фондом є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.
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