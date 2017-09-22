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Світовий банк та МВФ розкритикували зміни до проекту пенсійної реформи

Організації у спільному листі до уряду України вказали на недоліки у деяких пунктах, які можуть негативно позначитися на підтримці реформи
Світовий банк та Міжнародний валютний фонд у спільному листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману виступили з критикою змін до проекту пенсійної реформи в країні.
Світовий банк та МВФ розкритикували зміни до проекту пенсійної реформи Фото: zn.ua

Так, МВФ наполягає переглянути заплановану пенсійну реформу, оскільки знайшов у ній п'ять нюансів, які суперечать співпраці країни з ключовим кредитором, - повідомляє "Обозреватель", у якого опинився у розпорядженні відповідний текст.

Зокрема, мова йде про такі моменти пенсійної реформи:

- тимчасова допомога непрацюючим особам, які досягли 60-річного віку, без необхідного стажу (кредитори вважають, що це демотивує українців офіційно працювати і платити внески з "білих" зарплат);

- індексація пенсій на 2018-2020 роки (відзначається, що ніякого підвищення пенсій не повинно бути в 2018 році, оскільки це розцінюється як політичний бонус для електорату напередодні парламентських виборів);

- облік років навчання в вузах в пенсійний стаж (МВФ і Світовий банк побоюється, що студенти отримають незаконну перевагу над працюючими громадянами);

- розширення переліку видів діяльності, якою можна буде враховувати в пенсійний стаж (навчання в вузі, підприємництво спрощенців, декретну відпустку), адже це відкриє шлях до дострокового виходу на пенсію;

- введення накопичувального рівня з 2019 роки (кредитори побачили в цьому намірі загрозу ще більшого поглиблення дефіциту солідарної системи).

 
 
Фото:  tyzhden.ua

Законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку з посади, якщо йому не вдасться провести пенсійну реформу.

Зазначимо, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми EFF з Міжнародним валютним фондом є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.

 

 

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